Россиянка занялась боди-балетом на 80-м году жизни

Видео: vk.com/kkkra

Жительница Красноярского края на 80-м году жизни занялась боди-балетом (физкультурный комплекс на основе балета, адаптированный для любителей — прим. «Ленты.ру») в хореографической студии для пожилых людей и выучила все балетные па. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

«Как бы я ни чувствовала себя, что бы ни болело, я пришла, позанималась, чувствую, будто мне 20 лет. Улучшает здоровье, настроение, придает тонус жизни. Есть для чего жить!» — поделилась женщина впечатлениями от занятий по боди-балету, которые организовали в городе в рамках национального проекта «Демография».

Нацпроект планируется реализовать до 2024 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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