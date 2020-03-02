Клуб «Активного долголетия» заработал в Подольске

Центральный клуб губернаторской программы «Активное долголетие» открылся на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

По словам главы городского округа Николая Пестова, на стадионе пожилые жители смогут бесплатно заниматься различными видами спорта. «В частности, они могут заниматься гимнастикой, шахматами, скандинавской ходьбой и многим другим», ― уточнил он.

Он добавил, что власти городского округа выделили средства на приобретение автобуса, и в скором времени в Подольске можно будет доставлять организованные группы в бассейн детско-юношеского оздоровительного центра «Родина».

Также на базе Подольского центра занятости населения открылся информационный центр, в котором можно проконсультироваться по программе.

11 февраля министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что клубы «Активного долголетия» до конца года откроются в каждом округе. По ее словам, из региональной казны на эти цели выделено около 150 миллионов рублей.

Ранее гебернатор Андрей Воробьев заявил о важности программы «Активное долголетие». По его словам, очень важно уделять внимание людям старшего поколения. Программа реализуется во исполнение майского указа президента по увеличению средней продолжительности жизни населения.