Участники программы «Активное долголетие» посетят «Новый Иерусалим»

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» смогут посетить выставку Марка Шагала в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 10 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья в понедельник, 9 декабря.

Всего 200 участников проекта из Солнечногорска, Химок, Одинцова и Красногорска смогут ознакомиться с выставкой «Между небом и землей», а также посетить арт-студию, уточнила министр социального развития Ирина Фаевская.

4 декабря губернатор Андрей Воробьев навестил посетителей клуба «Активное долголетие» в Королеве. Глава региона отметил, что в скором времени подобные центры будут в каждом муниципалитете.

На выставке представлено около 240 работ художника.

Программа «Активное долголетие» разработана во исполнение майского указа президента по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения.