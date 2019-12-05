Воробьев пообщался с посетителями клуба «Активное долголетие»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил посетителей клуба «Активное долголетие» в Королеве 4 декабря. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Наша задача, чтобы в каждом городе Подмосковья были такие центры. Мы сейчас инвестируем и в форму, и в содержание», — сказал губернатор.

Воробьев поблагодарил участников встречи за активную жизненную позицию. По его словам, такие люди вдохновляют.

В клубе можно посмотреть кино, также есть шахматы и библиотека. Желающие могут обучиться компьютерной грамотности или проконсультироваться по вопросам здоровья, говорится в сообщении. Для туристических поездок предоставлены три автобуса вместимостью от 9 до 18 мест.

«Этот центр – неожиданный, шикарный подарок! Он будет нашим вторым домом», — отметила посетительница клуба Антонина Лаврова.

Программа «Активное долголетие» разработана по поручению губернатора и распространяется более чем на два миллиона жителей старше 55 лет. В настоящий момент в регионе работают семь таких клубов. К весне следующего года они появятся во всех муниципалитетах.

Глава регионе неоднократно говорил о том, что власти должны поддерживать людей старшего поколения.

