Клубы «Активного долголетия» откроются в каждом округе Подмосковья

Клубы «Активного долголетия» до конца года откроются в каждом округе Московской области, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 11 февраля.

«На эти цели в бюджете предусмотрены дополнительные средства — около 150 миллионов рублей», — сказала Фаевская.

Она напомнила, что в рамках программы, которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева, пожилые люди могут бесплатно посещать музеи, занятия по английскому языку и компьютерной грамотности.

Министр сообщила о запуске мобильного приложения, которое позволяет зарегистрироваться на занятие, предлагаемые в рамках программы.

4 декабря губернатор Андрей Воробьев навестил посетителей клуба «Активное долголетие» в Королеве. Глава региона отметил, что в скором времени подобные центры будут в каждом муниципалитете.

В настоящий момент в области работают 14 клубов «Активное долголетие».