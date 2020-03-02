Семь клубов проекта «Активное долголетие» откроются в Подмосковье

Семь клубов проекта «Активное долголетие» откроются на территории Московской области в понедельник, 2 марта, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО.

Так, новые клубы появятся в Балашихе, Бронницах, Волоколамске, Пушкино, Протвино, Серебряных Прудах и Ивантеевке.

«В Подмосковье открыт 31 клуб "Активного долголетия", в прошлом году к программе "Активное долголетие в Подмосковье" присоединились более 40 тысяч жителей Подмосковья», — рассказала министр.

Она напомнила, что для контроля и учета участников проекта было разработано одноименное мобильное приложение. Через него также все желающие могут узнать о доступных программах и экскурсиях в рамках проекта.

Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он назвал работу со старшим поколением очень важной, и потребовал от глав муниципалитетов проявить заботу об этой группе населения.

