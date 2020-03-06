В Москве озаботились досугом пожилых горожан

Власти Москвы совместно с Сбербанком озаботились досугом пожилых горожан: для них в столице открываются клубные пространства «Мой социальный центр». Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 6 марта.

Как пояснил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, банк в настоящее время развивает различные форматы по направлению активного долголетия, в частности в сотрудничестве с мэрией Москвы. «ʺМой социальный центрʺ — пример такого успешного взаимодействия: специалисты и волонтеры Сбербанка регулярно проводят здесь занятия по финансовой грамотности и кибербезопасности», — отметил Греф.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в столице работают шесть подобных клубов, а в ближайшее время появятся еще 25. «Постепенно их сеть охватит весь город, и у каждого пожилого человека в Москве появится возможность в любое время, без предварительной записи прийти в ʺМой социальный центрʺ, чтобы провести время так, как ему хочется», — уточнил градоначальник.

Как отмечается, в подобных социальных центрах пожилые москвичи могут общаться друг с другом, посещать различные занятия по интересам, организовывать праздники или отмечать дни рождения. Так, в центре в Таганском районе, помещение которого Сбербанк предоставил в аренду по льготной ставке, работают 24 клуба по интересам, в том числе по вязанию, садоводству, флористике, туризму, истории и астрономии. Также для пожилых горожан организованы занятия по йоге и цигуну, танцевальные мастер-классы и курсы лекций по финансовой грамотности от Сбербанка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!