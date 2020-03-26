Ветеран Великой Отечественной на 94-м году жизни впервые прыгнула с парашютом

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы Мария Колтакова из Белгородской области на 94-м году жизни впервые прыгнула с парашютом. Об этом она рассказала в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По словам женщины, в последние несколько лет она увлекалась картингом, плавала с аквалангом и летала на воздушном шаре. Колтакова рассказала, что на прыжок с парашютом ее вдохновил пример старшего брата, который в юности ходил в аэроклуб. Когда ей было 14 лет, она просила брата взять ее с собой «попрыгать с парашютом», но тот отвечал: «Вот вырастешь большой и будешь прыгать».

«Я все время мечтала об этом и в честь него совершила прыжок в 93 года», — вспоминает женщина. Сейчас ей 98 лет. Она прыгала с парашютом уже три раза. В Белгородской области ее прозвали «железной бабушкой».

«Война научила меня любить жизнь и Родину. Кроме пожелания мира хочу дать всем ребятам такой совет: адреналин вместо лекарств, дышать полной грудью и любить жизнь, делать людям добро и это добро передать своим детям», — заключила Колтакова.

До 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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