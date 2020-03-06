Предпенсионеры Ставрополья стали вдвое быстрее находить работу

В Ставропольском крае срок поиска работы людьми предпенсионного возраста сократился вдвое благодаря программе переобучения и повышения квалификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

«Если раньше гражданам предпенсионного возраста, оставшись без работы, приходилось более 12 месяцев находиться в ее поиске, то теперь после полученных дополнительных знаний период сократился — [он составляет] от трех до шести месяцев», — сообщил представитель ведомства. Он уточнил, что в прошлом году программу переобучения прошли более 1,2 тысячи местных жителей, квалификацию повысили более 1,8 тысячи.

«Программы обучения помогают гражданам в возрасте 50 лет и старше не только решить проблему трудоустройства, но и открывают новые возможности для самореализации», — сказали в министерстве.

Программы профпереподготовки россиян пенсионного и предпенсионного возраста реализуется в рамках нацпроекта «Демография», который планируется реализовать до 2024 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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