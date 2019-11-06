Минтруд перевыполнил годовой план по переобучению российских предпенсионеров

Министерство труда на 172 процента перевыполнило план по бесплатному переобучению россиян предпенсионного возраста на 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Так, в 2019 году к переобучению приступили уже 86 тысяч россиян, тогда как плановый показатель составлял 50 тысяч. Еще 98,7 тысячи предпенсионеров заключили договоры на переобучение (198 процентов от программного показателя).

Ранее сообщалось, что профессиональное обучение по международным стандартам организации WorldSkills смогут получить не только россияне предпенсионного возраста, но и жители страны старше 50 лет.

Программы профпереподготовки россиян пенсионного и предпенсионного возраста реализуется в рамках нацпроекта «Демография», который планируется реализовать до 2024 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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