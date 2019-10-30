Названо число освоивших новые профессии предпенсионеров в России

С начала года программы профессиональной подготовки прошли 14,5 тысяч россиян предпенсионного возраста. Об этом сообщила руководительница направления по взаимодействию с партнерами и управления непрерывной профессиональной подготовки взрослых Академии WorldSkills Russia Ксения Оруджова, передает ТАСС.

По ее словам, планируется, что до конца года переобучение пройдет еще 10,5 тысяч предпенсионеров, занятия проходят в 640 образовательных центрах WorldSkills. Лидерами по числу обученных стали Москва и Саранск. Оруджова также выделила такие региона, как Северный Кавказ, Якутия и Мордовия.

Ранее сообщалось, что профессиональное обучение по международным стандартам организации WorldSkills смогут получить не только россияне предпенсионного возраста, но и жители страны старше 50 лет.

Программы профпереподготовки россиян пенсионного и предпенсионного возраста реализуется в рамках нацпроекта «Демография», который планируется реализовать до 2024 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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