Россияне старше 50 лет смогут получить бесплатную профпереподготовку

Профессиональное обучение по международным стандартам организации WorldSkills смогут получить не только россияне предпенсионного возраста, но и жители страны старше 50 лет. Об этом заявила заместительница генерального директора по подготовке кадров WorldSkills Светлана Крайчинская, передает ТАСС.

«В таком формате программа будет реализовываться с 2020 года, мы надеемся, что уже с января люди 50 лет и старше станут участниками программы. То есть входом в программу будет служить, условно говоря, паспорт — достигая 50-летнего возраста, ты получаешь возможность бесплатного переобучения», — сказала она, отметив, что перечень профессий, которые россияне старшего возраста смогут освоить, расширится с 127-ми до 150-170.

Программы профпереподготовки россиян пенсионного и предпенсионного возраста реализуется в рамках нацпроекта «Демография», уточнила Крайчинская. Изначально предполагалось, что переобучение будет бесплатным для россиян в пятилетний период перед наступлением пенсионного возраста. «В течение года нам поступил целый ряд запросов граждан, которые по возрасту не попали в эту программу, но хотели бы пройти такое переобучение, в том числе по стандартам WorldSkills», — отметила она.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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