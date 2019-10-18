Российские пенсионеры показали свои таланты

В Калининграде прошел финал областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Участниками конкурса стали представители муниципальных комплексных центров соцобслуживания, областных домов-интернатов, учреждений культуры, творческих общественных объединений, а также районных обществ инвалидов и ветеранов. Они показали себя в таких видах творчества, как танцы, вокал и декоративно-прикладное искусство. В последней номинации победила Ева Шкудун из Гвардейска, которая представила картины из шерсти.

По словам министра социальной политики региона Анжелики Майстер, этот фестиваль уже много лет является ярким событием. «Он демонстрирует таланты, которыми так богаты люди старшего возраста. Фестиваль помогает продлить их активное долголетие, поддерживает интерес к жизни, что является одной из задач нацпроекта "Демография"», — отметила она.

Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Для этого на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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