Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов в понедельник, 6 апреля.
Согласно новому расписанию, первый экзамен у российских одиннадцатиклассников в основной период сдачи пройдет 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 11 июня состоится обязательный экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике (и базовый, и профильный уровень).
На 18 июня назначены экзамены по истории и физике, на 22-е — по обществознанию и химии, на 25-е — по иностранным языкам и биологии. Последний экзамен в основной период состоится 29 июня. В этот день выпускники будут сдавать раздел «Говорение», который является частью экзамена по иностранным языкам.
Последний резервный день для сдачи ЕГЭ пока запланирован на 11 июля.
Ранее сообщалось, что премьер-министру Михаилу Мишустину предложили совсем отменить ЕГЭ в 2020 году. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Глава правительства прямого ответа на это предложение не дал.
4 апреля в Минпросвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть продлен до 8 июня — до начала сдачи ЕГЭ. Вступительные экзамены в вузы России также решили перенести из-за коронавируса.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразилось 30 детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения