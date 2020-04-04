В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения. Об этом сообщает ТАСС.
«То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов. Решение зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Также в ведомстве добавили, что дата проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть перенесена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, но пока четкого решения по этому вопросу нет. Ранее Минпросвещения перенесло ЕГЭ на 8 июня. Также были пересмотрены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня. В целях профилактики ведомство рекомендовало регионам перевести учеников на дистанционное обучение.
За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента, весь апрель объявлен нерабочим. В регионах действует режим самоизоляции: гражданам рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения