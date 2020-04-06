В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), передает РИА Новости.

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы», — сказал Смолин. По его словам, Мишустин прямого ответа на это предложение не дал.

Ранее в Министерстве просвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть продлен до 8 июня — до начала сдачи ЕГЭ. Сам экзамен в этом году пока планируется начать 8 июня вместо 25 мая, сроки начала приемных кампаний пока не известны. Вступительные экзамены в вузы России также решили перенести из-за коронавируса.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразилось 30 детей.

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