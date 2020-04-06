В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), передает РИА Новости.
«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы», — сказал Смолин. По его словам, Мишустин прямого ответа на это предложение не дал.
Ранее в Министерстве просвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть продлен до 8 июня — до начала сдачи ЕГЭ. Сам экзамен в этом году пока планируется начать 8 июня вместо 25 мая, сроки начала приемных кампаний пока не известны. Вступительные экзамены в вузы России также решили перенести из-за коронавируса.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразилось 30 детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения