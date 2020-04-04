Продление учебного года в российских школах оценили — такая инициатива целесообразна, чтобы компенсировать возможные потери в качестве образования из-за перехода на «дистанционку». Об этом председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT.

Она отметила, что в техническом плане не все школы были готовы к переходу на удаленный формат работы, а даже в случае технической готовности не все педагоги умеют учить детей онлайн. Волынец подчеркнула, самообразование в период карантина не должно стать заменой дистанционному образованию.

По мнению председателя комитета, есть ряд факторов, которые негативно влияют на образовательный процесс. Например, на удаленке ребенку не так часто могут помочь родители: они заняты своими профессиональными обязанностями. «Нашим детям очень сложно сейчас: помимо привычного образовательного процесса, который нарушен, на них плохо действует и психологическая обстановка», — подытожила Волынец.

Ранее в Министерстве просвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть продлен до 8 июня — до начала сдачи ЕГЭ.

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