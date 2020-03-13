Зеленский подписал закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

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«Спасибо президенту за поддержку закона — теперь мы имеем возможность воплощать в школьном образовании запланированные изменения. Этот закон призван развивать новую украинскую школу и предоставлять новые возможности для наших учеников и их родителей, учителей, образовательных управленцев», — заявила замглавы МОН Любомира Мандзий.

16 января депутаты Верховной Рады приняли закон о среднем образовании. Отныне школьники из русскоязычных семей с пятого класса должны изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

Для венгерских школьников с пятого класса 20 процентов предметов должны изучаться на украинском, к девятому классу эта доля дойдет до 40 процентов, в 10-м и 11-м — до 60 процентов предметов. Крымские татары будут получать образование на родном языке параллельно с изучением украинского.

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