Украинские депутаты решили отстоять право на русский язык в Раде

Украинские депутаты внесли в Верховную Раду законопроект об использовании русского и других языков национальных меньшинств в парламенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект был внесен депутатом от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским и депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегом Волошиным.

В документе политики указали, что, в соответствии с десятой статьей Конституции Украины, в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки нацменьшинств. Депутаты также напомнили, что значительная часть населения страны говорит на русском языке.

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По словам авторов документа, русскоязычные граждане имеют такие же конституционные права, как и, например, украиноязычные. «В равной степени с другими платят налоги, выполняют свои конституционные обязанности», — сказано в документе.

В мае 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни. Такая языковая политика Киева вызывает недовольство как внутри страны, где примерно треть населения считает родным языком русский, так и среди стран Евросоюза, в особенности Венгрии, поскольку ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.

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