Украинские националисты в Харькове напали на митинг в поддержку русского языка

Группа радикальных националистов в Харькове напала на участников митинга в поддержку русского языка на Украине, приуроченного к принятию Верховной Радой закона о запрете русскоязычного образования. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Митингующие требовали сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить вступления в силу закона «О полном общем среднем образовании».
«Националисты пришли сорвать наше мероприятие. (...) Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза. Один сотрудник полиции попал в больницу с ожогом глаз, а также несколько сотрудников телеканалов», — рассказал член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик.
При этом акция украинских националистов началась одновременно с митингом в поддержку русского языка. Среди радикалов оказались люди в униформе с нашивками организации «Национальные дружины» и флагами «Правого сектора» (запрещен в России). Официальной информации о пострадавших пока не обнародовано.
16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.
В сентябре 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.