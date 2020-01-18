Россия прокомментировала закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине

Министерство иностранных дел России прокомментировало закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине и обратилось в правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы с просьбой дать «адекватную оценку» действиям украинских властей. Об этом сообщается в субботу, 18 января, на сайте ведомства.
Российский МИД заявил, что Украина продолжает вести политику насильственной украинизации населения, чем нарушает свои обязательства по защите прав человека.
В ведомстве обратили внимание на то, что для коренных народов страны, к которым Киев относит крымских татар, караимов и крымчаков, сохранится возможность обучения с 1-й по 11-й класс на родном языке, однако языковые меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, после 5-го класса будут обязаны учиться на украинском — до 60 процентов времени к 9-му классу. При этом для русскоговорящих этот показатель и вовсе будет равен 80 процентам.
Российское ведомство также указало на то, что Киев не провел консультации с представителями народов, проживающих на Украине, вопреки заключению Венецианской комиссии.
16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы.
В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.