Мир
 
Последние новости
Польша поблагодарила Россию за признание принесенной несвободы
Раскрыты методы борьбы с рекламой по телефону
Т-72 повел себя как акула из «Челюстей»
Уайлдер поиздевался над мастурбирующим семь раз в день перед боем Фьюри
Четыре человека погибли при стрельбе в США
Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту
Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России
Россиян предупредили о резком похолодании
Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Новости партнеров

Россия прокомментировала закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство иностранных дел России прокомментировало закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине и обратилось в правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы с просьбой дать «адекватную оценку» действиям украинских властей. Об этом сообщается в субботу, 18 января, на сайте ведомства.

Российский МИД заявил, что Украина продолжает вести политику насильственной украинизации населения, чем нарушает свои обязательства по защите прав человека.

В ведомстве обратили внимание на то, что для коренных народов страны, к которым Киев относит крымских татар, караимов и крымчаков, сохранится возможность обучения с 1-й по 11-й класс на родном языке, однако языковые меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, после 5-го класса будут обязаны учиться на украинском — до 60 процентов времени к 9-му классу. При этом для русскоговорящих этот показатель и вовсе будет равен 80 процентам.

Российское ведомство также указало на то, что Киев не провел консультации с представителями народов, проживающих на Украине, вопреки заключению Венецианской комиссии.

16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: На Украине ликвидировали русскоязычные школы
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине ликвидировали русскоязычные школы
Украина запротестовала из-за требования об автономии венгров
На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке
Киев отказался менять законы о принудительной украинизации
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Другие материалы рубрики
Мир00:0117 января
Кабус бен Саид Аль Саид

Арабский чудотворец

Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
11:43Сегодня

Четыре человека погибли при стрельбе в США

11:27Сегодня

Польша поблагодарила Россию за признание принесенной несвободы

05:53Сегодня

Власти Норвегии разрешили террористке вернуться в страну

Мир00:0415 января

Африканские страсти

Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
02:51Сегодня

США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима

02:33Сегодня

Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами

23:4217 января

Помпео отреагировал на отставку правительства России

Мир00:0113 января

Китай, уходи!

На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
23:0617 января

Российские военные уничтожили 50 террористов в Сирии

22:5517 января

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера России

20:4517 января

Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории

Россия
Россиян предупредили о резком похолодании
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства в России
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
Преступников предложили лишать гонораров за мемуары
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
«Бог Кузя» после тюрьмы взялся за перо
Все материалы
Мир
Россия прокомментировала закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Четыре человека погибли при стрельбе в США
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Польша поблагодарила Россию за признание принесенной несвободы
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Власти Норвегии разрешили террористке вернуться в страну
Все материалы
Бывший СССР
Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Киев предложил снизить напряженность в отношениях с Россией
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
Все материалы
Экономика
Миру предсказали новую Великую депрессию
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Россиянам рассказали о размере пенсии в 2022 году
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Подсчитаны не потраченные на российские нацпроекты миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
Т-72 повел себя как акула из «Челюстей»
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Российское «Лекало» оказалось убийцей американских «Абрамсов»
«Время паниковать»
 
США признали свои неудачи в разработке гиперзвукового оружия
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Новый iPhone станет мощнее компьютеров
Все материалы
Спорт
Уайлдер поиздевался над мастурбирующим семь раз в день перед боем Фьюри
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России
В ожидании вендетты
Битва «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» и новое испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Обнародована новая сумма гонорара Макгрегора за возвращение в октагон
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри
Все материалы
Культура
Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере
«Я сразу беру на себя роль господа бога»
Как учитель географии стал известным на весь мир автором детективов и продал больше миллиона романов
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Умер соавтор первой советской рок-оперы
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
Все материалы
Интернет и СМИ
Водонаева объяснилась за слова о рожающем быдле
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Печатная версия журнала «МК-Бульвар» прекратила существование
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Порносайт предложил Меган Маркл работу
Все материалы
Ценности
Модельер Жан-Поль Готье объявил о последнем дефиле
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В российском аэропорту загорелся самолет
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Умер самый маленький в мире человек
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Трехлетнего вундеркинда приняли в общество людей с высоким IQ
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Мужчина построил в подарок жене дом-самолет
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы