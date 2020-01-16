На Украине ликвидировали русскоязычные школы

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Дети русскоязычных граждан будут изучать родной язык вместе с украинским в начальной школе. С пятого класса не менее 80 процентов предметов должно изучаться на украинском языке. Отдельные русскоязычные программы обучения ликвидируются, дети смогут изучать на родном языке только некоторые предметы.

Украинизация школ для представителей меньшинств, использующих языки Евросоюза, будет более мягкой. Так, у представителей венгерского меньшинства образование на родном языке также будет идти параллельно с образованием на украинском в начальной школе. С пятого класса 20 процентов предметов должно изучаться на украинском, эта доля дойдет до 40 процентов к девятому классу. В 10-м и 11-м классах на украинском будет изучаться 60 процентов предметов.

Крымские татары будут получать образование на родном языке параллельно с изучением украинского.

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Документ оставляет право выбрать для ученика индивидуальную программу обучения. Однако система государственной итоговой аттестации остается общей для всех школьников страны.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

В октябре 2019 министр образования Анна Новосад рассказала о планах перевести все русскоязычные школы на украиноязычное образование к сентябрю 2020 года. Кроме того, с осени 2023-го на украинский планировали перевести и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. В свою очередь в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

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