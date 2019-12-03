Украина запротестовала из-за требования об автономии венгров

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за его заявлений о необходимости предоставления автономии венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье и блокировании Будапештом деятельности комиссии Украины — НАТО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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Дипломаты заявили венгерскому послу о неприемлемости подобных высказываний. Кроме того, в МИД отметили, что закон Украины «Об образовании» не нарушает прав украинцев венгерского происхождения. Там считают, что законодательство дает представителям венгерского меньшинства возможность «лучшей самореализации на Украине, что уже было подтверждено Венецианской комиссией».

30 октября во время визита делегации Совета НАТО на Украину Венгрия заблокировала совместное заявление послов Североатлантического альянса в знак протеста против национальной политики Киева. «У нас не было другого выбора», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине ради геополитических интересов.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В 2018 году депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Будапешт раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.

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