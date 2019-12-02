Венгерский посол пожаловался на трудности изучения украинского

Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто выступил с критикой школьного образования на украинском языке, указав на трудности в его изучении для этнических венгров. Об этом он сказал в интервью изданию «Главком».

Венгерский посол отметил, что Будапешт не пытается блокировать образовательную реформу Киева, однако не согласен с подходом украинских властей. По его словам, если этнические венгры с 5 по 11 класс будут изучать всю школьную программу на украинском языке, это приведет к ухудшению уровня образованности населения. Он считает, что для закарпатских венгров было бы намного эффективнее получать образование на родном языке, при этом увеличив число часов изучения украинского языка.

При этом та система, которую в ближайшее время украинские власти намерены внедрить в образовательный процесс, приведет к тому, что «дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут», считает посол. По его словам, трудность изучения украинского языка заключается в том, что часто возникает путаница с русским.

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30 октября во время визита делегации Совета НАТО на Украину Венгрия заблокировала совместное заявление послов Североатлантического альянса в знак протеста против национальной политики Киева. «У нас не было другого выбора», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине ради геополитических интересов.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В 2018 году депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Будапешт раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.

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