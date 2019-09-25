Украинские гастарбайтеры заполонили Венгрию

С начала года граждане Украины подали 29 тысяч 378 заявок на вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Это 60 процентов от всех поданных заявок, сообщает «Украинская правда».

Количество заявок приводит венгерский генеральный директорат по вопросам иностранцев. На втором месте за украинцами идут граждане Сербии, от них поступило более четырех тысяч заявок. Далее в списке вьетнамцы, китайцы и индийцы.

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Также отмечается, что в прошлом году количество заявок на вид на жительство с целью трудоустройства выросло вдвое, до 61 тысячи.

В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны.

Большинство из них, порядка двух миллионов, работают в Польше. При этом, как указывал в конце 2018 года министр социальной политики Андрей Рева, официально трудоустроена только половина из них.

По прогнозам Международного валютного фонда, через десять лет Украина может потерять до 15 процентов рабочей силы. Если ситуация не изменится, то к 2050 году показатель удвоится.

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