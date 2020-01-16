Депутаты «пророссийской» партии выступили за ликвидацию русских школ на Украине

Два депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали за законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычное образование. Об этом пишет «Страна.ua».

За закрытие русских школ на Украине от «пророссийской» политсилы выступили нардепы Михаил Макаренко и Александр Лукашев.

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В то же время остальные парламентарии от «Оппозиционной платформы» либо воздержались, либо отсутствовали на заседании Рады. Против закона выступили всего трое оппозиционных депутатов: Олег Волошин, Сергей Дунаев и Юлия Левочкина.

При этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого на Украине считают пророссийским политиком из-за хороших личных отношений с президентом России Владимиром Путиным, не прокомментировал позицию парламентариев.

Всего законопроект во втором чтении поддержали 327 украинских депутатов. Согласно принятому документу, дети русскоязычных граждан будут изучать родной язык вместе с украинским в начальной школе. С пятого класса не менее 80 процентов предметов должно изучаться на украинском языке.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад подтвердила, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Она напомнила также, что начиная с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. В свою очередь в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

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