На Украине запретили русскоязычную рекламу

Cегодня, 16 января, на Украине вступила в силу правовая норма, запрещающая рекламу на русском языке. Об этом сообщает «112 Украина».

Закон обязывает создавать все рекламные объявления исключительно на государственном языке, то есть на украинском. Постепенное вступление в силу его норм будет идти до 2030 года.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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