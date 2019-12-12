В Киеве решили открыть детскую студию на русском для сопротивления украинизации

Киевский бизнесмен Александр Меламуд решил открыть детскую студию на русском языке для ненасильственного сопротивления закону об украинизации. Об этом предприниматель написал на свой странице в Facebook.

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Так бизнесмен отреагировал на заявление языкового омбусдмена Татьяны Монаховой, предложившей штрафовать русскоязычные кружки для детей. «После того, как наша мовная гиднючка, в смысле омбудсмен, заявила, что будет накладывать штрафы за русскоязычные кружки для детей, у меня появилась здравая мысль. Буду бороться с этими уродами методом индивидуального сопротивления. Не насильственного», — пояснил Меламуд.

По его словам, он решил создать детскую студию в рамках одной из благотворительных программ. В то же время Меламуд написал, что в случае штрафа он обратиться в международные органы по защите прав человека. «Страну они хотят единую. Идиоты», — резюмировал он.

11 декабря уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова рассказала, что через два или три года в стране начнут штрафовать население на сумму до 500 долларов США за нарушение языкового закона.

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Ранее Монахова заявила, что украинские власти не будут пересматривать «закон о тотальной украинизации». По ее словам, Украина имеет право на защиту государственного языка.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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