На Украине захотели отменить закон о языке

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в парламент законопроекта об отмене закона о государственном языке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, действующий языковой закон не имеет «ничего общего» с защитой и развитием украинской речи. Депутат отметил, что законодательство направлено «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

Бужанский считает, что закон наносит ущерб Украине, «выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое». При этом он посетовал, что закон о государственном языке «убивает и унижает» украиноязычную литературу, поскольку ставит ее в неконкурентное положение.

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Народный депутат также выразил уверенность, что отмена языкового закона в действующей редакции «откроет возможность для написания действительно стоящего документа».

Ранее 10 декабря уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что украинские власти не будут пересматривать «закон о тотальной украинизации». По ее словам, Украина имеет право на защиту государственного языка.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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