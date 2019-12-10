Киев отказался пересматривать закон о тотальной украинизации

Украинские власти не будут пересматривать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом заявила уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова, передает «Страна.ua».

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По ее словам, «закон о тотальной украинизации нужно не пересматривать, а выполнять». При этом Монахова отметила, что Украина как правовое государство будет в определенной степени прислушиваться к выводам Венецианской комиссии Совета Европы, сообщает Интерфакс.

«Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отметили, что в законе позитивно то, что заложена возможность любого гражданина Украины изучать государственный язык», — подчеркнула чиновница.

В то же время она считает, что в выводах европейских экспертов есть ряд положений, достойных внимания. Речь идет о подготовке закона о национальных меньшинствах, пояснила Монахова. По ее словам, украинские власти подготовят официальный ответ и реплики на выводы Венецианской комиссии, однако не пойдут на переписывание закона.

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«Нам сейчас необходимо запустить этот закон, необходимо начать юридическую защиту государственного языка. Если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс не запустим», — сказала Монахова. Тем не менее она допустила, что закон могут скорректировать или уточнить со временем.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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