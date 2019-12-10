Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах. Об этом заявила уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова, передает «Интерфакс-Украина».
По ее словам, киевские власти разработают стратегию гуманитарных и культурных мер для исполнения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». «Нужно людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом», — заявила Монахова.
Она отметила необходимость проведения языковой политики, направленной на жителей неподконтрольных территорий Донбасса. Монахова добавила, что когда появится юридическая и политическая возможность, официальный Киев будет привлекать их «в украиноязычное пространство».
«Мы сейчас всеми средствами, которые есть в нашем арсенале, будем транслировать месседжи, будем обращаться, общаться с этими людьми (жителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — добавила она.
6 декабря сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области после избиения за использование украинского языка скончался 38-летний волонтер Артем Мирошниченко. По словам брата убитого, активиста могли убить за «проукраинскую позицию».
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса». По мнению экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.