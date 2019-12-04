Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО

Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока украинское государство не изменит свои законы об образовании для языковых и этнических меньшинств. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне, сообщает Reuters.

«Мы не требуем никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье — только тех, что у них были раньше», — приводит агентство его слова. Сийярто добавил, что его страна готова к переговорам с украинскими властями по этому вопросу.

15 ноября заместитель главы МИД Украины заявил, что его государство не собирается менять законы о принудительной украинизации и государственном языке: по его словам, они не вредят национальным меньшинствам, а, напротив, помогают им интегрироваться в украинское общество.

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30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

При нем же курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

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