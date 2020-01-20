Учителей русскоязычных школ Украины обучат украинскому

Учителей русскоязычных школ Украины отправят на курсы профессиональной переподготовки, где их будут обучать украинскому. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава министерства образования Анна Новосад объяснила, что это делается для улучшения уровня подготовки педагогов. Программа курсов будет сосредоточена на обучении специфической терминологии.

Новосад подчеркнула, что для школьников будет введен адаптационный период, чтобы перейти на украиноязычную терминологию при изучении школьных предметов.

16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.

В сентябре 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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