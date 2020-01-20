Ликвидацию русскоязычных школ Украины объяснили схожестью языков

Министр образования Украины Анна Новосад объяснила ускоренный переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новосад отметила, что в первую очередь это аргументировано близостью языков.

По словам министра, детям, обучающимся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем тем, кто учится, например, на венгерском. Кроме того, она считает, что в русскоязычной среде присутствие украинского языка гораздо сильнее.

16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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