На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Принятый в 2019 году украинский закон о языке могут пересмотреть. Об этом в интервью изданию «Главком» заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, депутаты украинского парламента проведут серию общенациональных круглых столов, на которых будут обсуждать поправки в документ. «Мы начали подготовку к национальным круглым столам на базе комитета относительно чувствительных вопросов, в частности и языкового. Для того чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти. Такой, который бы объединял страну», — сказал Ткаченко.

Также депутат отметил, что украинское общество уже давно ждет «откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу». По его словам, принятый в последние дни каденции прошлой Рады закон заложил множество рисков.

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его приняли при президенте Зеленском 16 июля. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Языковая политика Киева вызывает недовольство как внутри страны, где примерно треть населения считает родным языком русский, так и среди стран Евросоюза, в особенности Венгрии, поскольку ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.

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