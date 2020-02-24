Зеленскому пригрозили «украинской бурей»

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригрозил президенту Владимиру Зеленскому волнениями в случае пересмотра закона о принудительной украинизации. Политик написал в Facebook, что сторонники этого закона «не потерпят» его изменений.

По мнению Парубия, любые нападки на украинский язык могут расцениваться как покушения на украинскую государственность. Он назвал главной целью «русского мира» именно уничтожение украинского языка. «Не сейте этот московский ветер, иначе вы пожнете украинскую бурю», — сказал экс-спикер.

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О том, что закон может быть пересмотрен, ранее заявлял глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, передавало издание «Страна.ua». По мнению парламентария, документ был принят в спешке и заложил слишком много рисков для общества. В числе спорных моментов глава комитета назвал штрафы за отказ использовать украинский язык в сфере услуг.

В конце декабря Совет Европы в соответствии с заключением Венецианской комиссии рекомендовал Киеву пересмотреть закон об украинизации как дискриминационный и отложить его принятие до вступления в силу закона о нацменьшинствах. В частности, экспертов не устроил и пункт о штрафах за использование других языков.

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Его приняли при президенте Зеленском 16 июля. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Языковая политика Киева вызывает недовольство как внутри страны, где примерно треть населения считает родным языком русский, так и среди стран Евросоюза, в особенности Венгрии, поскольку ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.

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