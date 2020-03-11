Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».

Разумков в эфире местного телевидения заявил, что выступает либо на русском, либо на украинском языках. При этом до того, как занять должность спикера Рады, он говорил только на русском, — чтобы доказать, что этот язык на Украине никто не притесняет.

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Председатель парламента уточнил, что при исполнении обязанностей он говорит на украинском, но во время эфиров старается выступать на русском.

Также Разумков допустил возможность пересмотра языкового закона в Раде. «По поводу закона о языке, есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решение Верховная Рада», — сказал он.

Ранее, в феврале, украинские депутаты внесли законопроект об использовании русского и других языков национальных меньшинств в парламенте. В документе указано, что, в соответствии с десятой статьей Конституции Украины, в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки нацменьшинств. Депутаты также напомнили, что значительная часть населения страны говорит на русском языке.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который разработало правительство бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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