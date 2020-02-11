На Украине раскритиковали «Евровидение» за русский язык и назвали жюри «козлами»

Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала участников первого полуфинала отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Об этом пишет ФАН.
Недовольство писательницы вызвало использование русского языка. Она упрекнула выросшую в Донецке певицу Ассоль за то, что та говорила по-русски. При этом она отметила, что большинство участников все-же говорили на украинском языке. «Перепрыгивает с украинского на русский, даже не замечая этого», — возмутилась она.
Писательница также осталась недовольна членами жюри, которых она назвала «козлами» за беседы на русском языке. Однако Ницой заявила, что в финал выйдут лишь украиноязычные исполнители.
Ранее министр образования Украины Анна Новосад обвинила в неуважении к обществу телеканал «1+1», снявший сериалы на русском языке. Руководство телеканала аргументировало это тем, что артистам пока еще тяжело работать на украинском языке».
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который разработало правительство бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.