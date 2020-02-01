Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова. Об этом заявил композитор и продюсер Игорь Крутой, передает РИА Новости.

Композитор ответил на вопрос, кто поедет на следующий конкурс от России. «Саша Панайотов, я думаю», — заявил Крутой. Продюсер также заявил, что Первый канал принял решение «по Панайотову». Он отметил, что уверен в этом процентов на 90.

В ноябре прошлого года организаторы 65-го международного конкурса «Евровидение-2020» показали логотип, составленный из флагов стран-участниц в порядке их первого появления на состязании. Так, в логотип конкурса включили флаг не участвующей из-за геев Венгрии.

Венгрия в ноябре 2019-го отказалась от участия в международном музыкальном состязании. Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране.

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