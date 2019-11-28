В Венгрии «Евровидение» назвали гомосексуальной флотилией и вышли из конкурса

Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном состязании «Евровидение» в 2020 году. Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране, пишет The Guardian.

Источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA) заявил журналистам, что отказаться от участия в конкурсе решили якобы из-за тесной связи «Евровидения» с ЛГБТ-сообществом — такого мнения придерживаются сотрудники MTVA.

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В официальном ответе представители MTVA заявили, что планируют вместо участия в состязании напрямую заняться продвижением творчества венгерских поп-исполнителей.

Отмечается, что ранее в 2019 году на венгерском проправительственном телеканале «Евровидение» окрестили гомосексуальной флотилией и раскритиковали участие страны в конкурсе.

В августе в партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз», выступающей против однополых браков, призвали бойкотировать продукцию «Кока-колы» из-за рекламы с участием геев.

«Евровидение-2019» прошло в мае в Тель-Авиве. Победителем стал певец Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Исполнитель от России Сергей Лазарев занял третье место.

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