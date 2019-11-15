Бузова захотела спеть на «Евровидении»

Российская певица Ольга Бузова рассказала, что споет на конкурсе «Евровидение». Видеозапись с заявлением артистки опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Певица рассказала об этом на одном из своих концертов перед исполнением авторского трека. «Это мой первый англоязычный трек, это было в 2017 году», — сказала певица, стоя на сцене. Она уверила поклонников, что это не последняя ее песня на английском языке. «Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении», — анонсировала свое участие Бузова, не добавив, в каком именно году она собирается представить Россию.

Ранее артистка рассказала, что столкнулась с домашним насилием. Также она заявила, что в ноябре 2013 года трижды обращалась к полицейским и жаловалась участковому на избиения бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

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