Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным неназванных источников, в ноябре 2013 года Бузова трижды обращалась через консьержа жилого комплекса к полицейским. Участковому по московскому району Якиманка она сообщала о побоях от мужа.

Полицейский посещал съемную квартиру пары в центре Москвы и уточнял обстоятельства. Как утверждает Mash, Тарасов успокаивался, а Бузова отказывалась фиксировать побои, в связи с чем дальнейшие разбирательства не проводились. Источник пояснил, что певица говорила участковому о нежелании выносить это на публику.

Ранее телеведущая призналась, что сталкивалась с домашним насилием. По ее словам, ей было страшно рассказывать о происходящем. Журналисты предположили, что речь идет именно о Тарасове.

Тарасов и Бузова поженились в 2012 году, в декабре 2016-го пара официально развелась.

Футболист в недавнем интервью рэперу T-Killah признался, что допускает рукоприкладство в отношении женщин при достижении ими «красной зоны». 32-летний Тарасов сказал, что это касается тех женщин, которые слишком ярко проявляют свои эмоции в общении с ним. В настоящее время Тарасов женат в третий раз.

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