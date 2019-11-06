Бузова рассказала о пережитом домашнем насилии

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По словам Бузовой, она боялась рассказывать о происходящем. «По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи», — сказала певица.

Бузова вспомнила, что многие сомневались, что она сможет сама себя обеспечить. «Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины», — заявила она.

Ведущая отметила, что многие женщины живут в состоянии страха, однако посоветовала им не бояться уйти. «Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить», — пояснила Бузова.

Журналисты «Комсомольской правды» предположили, что речь идет о бывшем муже певицы, футболисте Дмитрии Тарасове. Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. В октябре 2016-го появилась информация о размолвке между супругами. В декабре 2016 года стало известно, что пара официально развелась.

Ранее телепродюсер, создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, почему Бузова стала популярной. По его мнению, артистка — «классический женский антидепрессант».

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