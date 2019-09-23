Раскрыты заработки Бузовой и убытки Пригожина на еде

Прибыль кулинарной компании певицы Ольги Бузовой «Бузова рест компани» в 2018 году составила 1,2 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Baza.

Самой артистке принадлежит половина компании. Бузова уже открыла два ресторана BuzFood в Москве и один — в Санкт-Петербурге.

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Отмечается, что бургерные Black Star Burger, ранее принадлежавшие компании рэпера Тимати Black Star Foods, в 2018 году принесли 54 миллиона рублей. Сам музыкант уже не владеет заведениями.

Помимо этого, журналисты рассказали об убыточном сервисе по доставке еды, организованном певцом Эмином Агаларовым в партнерстве с Иосифом Пригожиным и исполнительницей Валерией. В 2018-м убыток сервиса составил 1,9 миллиона рублей.

В июне 2018 года Бузова выступила на открытии своего ресторана BuzFood в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение. Сообщалось, что около пяти тысяч поклонников певицы парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре.

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