Российский футболист допустил раздачу женщинам «лещей»

Российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что допускает рукоприкладство в отношении женщин при достижении ими «красной зоны». Об этом он рассказал в интервью рэперу T-Killah на YouTube.

32-летний Тарасов отметил, что это касается тех женщин, которые слишком ярко проявляют свои эмоции при общении с ним. «Существует предел, красная зона, куда заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю», — подытожил полузащитник.

Тарасов женат в третий раз. Он состоял в браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Последним клубом в карьере игрока был столичный «Локомотив». Контракт с клубом истек летом 2019-го. В настоящее время полузащитник является свободным агентом и поддерживает форму в расположении московского «Динамо».

Тарасов трижды выигрывал Кубок России, становился чемпионом и вице-чемпионом страны в составе «Локомотива». В прошлом — игрок сборной России. В его активе восемь матчей в составе национальной команды.

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