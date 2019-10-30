Бывшего футболиста сборной России подловили на незнании возраста дочери

Оксана Тарасова, бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова, заявила, что спортсмен не знает возраста их дочери. Об этом она написала в Instagram.

Женщина отреагировала на интервью Тарасова YouTube-каналу «Всему Головин», в котором футболист упомянул, что экс-супруга не позволяет ему общаться с их 11-летней дочерью Ангелиной. «После этого шедеврального интервью у меня больше нет вообще никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11, как несколько раз было упомянуто», — написала Тарасова.

Дмитрий и Оксана Тарасовы были вместе до 2011 года. После этого они развелись, а в 2012-м спортсмен женился на телеведущей Ольге Бузовой, союз с которой распался в 2016-м. Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко, которая в 2018 году родила ему дочь.

Тарасов в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Летом 2019-го у него истек контракт с московским «Локомотивом». В составе железнодорожников полузащитник стал чемпионом России. Также Тарасов имеет опыт выступлений за сборную России: в футболке национальной команды он выходил на поле восемь раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



