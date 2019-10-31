Бузова перевоплотилась в Джокера и нервически похохотала

Телеведущая и певица Ольга Бузова перевоплотилась в злодея Джокера из одноименного фильма. Видеоролик, в котором она выступила в костюме и макияже, опубликован в Instagram.

«Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера», — заметила Бузова. В опубликованном ролике она станцевала и рассмеялась. Ведущая приурочила свое превращение к Хэллоуину.

Ранее в подобном же образе предстала кавказская блогерша Малика Джикаева. Она посмеялась над хейтерами, а также пообещала и дальше выпускать ролики, несмотря на их гнев.

Премьера фильма «Джокер» состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Картина удостоилась главного приза, «Золотого льва святого Марка». Отмечалось, что рейтинг ленты составил 9,7 балла из максимальных десяти. В главной роли выступил Хоакин Феникс. В фильме также сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм.

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