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Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

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Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма. Об этом сообщает портал Slash Film.

В картине есть эпизод, в котором главный герой Артур Флек возвращается домой, вытаскивает всю еду из холодильника, а затем сам залезает внутрь и закрывает дверь. Некоторые поклонники предполагают, что в этот момент персонаж умер, а все остальные события ленты были его предсмертными фантазиями.

По словам Шера, эта сцена была полной импровизацией актера Хоакина Феникса. «Когда он залез в холодильник, мы вообще не ожидали, что он такое сделает. Мы просто установили камеры на две позиции, а Хоакин размышлял, что он сделал, будь он человеком, страдающим от бессонницы. Мы установили свет, чтобы он мог делать что угодно. И когда он сделал это с первого дубля, мы были загипнотизированы», — поделился он. Оператор признался, что ему было одновременно весело и странно наблюдать за действиями Феникса.

В сентябре режиссер фильма Тодд Филлипс пожаловался на странное поведение Феникса. «В середине съемок он просто выходил из кадра и с площадки. И бедные другие актеры начинали думать, что это из-за них, но они на самом деле были ни при чем — все дело в нем, он просто не чувствовал правильный настрой», — объяснил Филлипс. Кинематографист не уточнил, почему коллеги Феникса брали вину за его поведение на себя.

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