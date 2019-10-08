Зрители призвали бойкотировать «Джокера» из-за написанного педофилом саундтрека

Зрители призвали бойкотировать новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» из-за того, что в саундтреке используется песня британского поп-музыканта Гэри Глиттера, обвиненного в педофилии.

Как сообщает The Sun, речь идет о написанной в 1972 году композиции Rock & Roll Part 2. Отмечается, что находящийся в тюрьме артист получит гонорар за то, что его творение прозвучало в картине.

Многих пользователей сети возмутило, что деньги достанутся осужденному. Некоторые предложили отменить поход в кино, другие призвали направить средства людям, пострадавшим от действий Глиттера.

«Позор тем, кто несет ответственность за появление песни Гэри Глиттера в "Джокере". Теперь он получит солидную зарплату. Абсолютный позор. Деньги должны были быть направлены его жертвам».

«Бойкот "Джокеру", потому его создатели дают деньги педофилу за использование его песни».

«Осужденный педофил Гэри Глиттер получит деньги за песню Rock & Roll Part 2, которые должны были быть пожертвованы на благотворительные нужды детей. Подумайте дважды перед тем, как идти на фильм».

Это не первый раз, когда «Джокер» оказывается в центре скандала. В конце сентября семьи убитых во время стрельбы на показе фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году написали в студию Warner Bros. письмо, в котором выразили обеспокоенность содержанием картины. Родственники жертв отметили, что они поддерживают право на свободу слова, однако считают, что лента романтизирует главного героя, который является убийцей. Кроме того, они посчитали, что в фильме показано слишком много насилия.

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