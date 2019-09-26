Вокруг фильма «Джокер» разразился скандал из-за обилия сцен насилия

Семьи убитых во время стрельбы на показе фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году написали в студию Warner Bros. письмо, в котором выразили обеспокоенность содержанием новой картины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом сообщает «Би-би-си».

Родственники жертв отметили, что они поддерживают право на свободу слова, однако считают, что лента романтизирует главного героя, который является убийцей. Они призвали студию лоббировать реформу оружия, помогать финансировать фонды для выживших и прекратить выделять деньги политическим кандидатам, которые берут деньги у Национальной стрелковой ассоциации.

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«Когда я впервые увидела трейлер фильма, я была в ужасе. А потом, когда я копнула чуть глубже и обнаружила, сколько там было ненужного насилия, это просто пробрало меня до костей. Меня злит, что крупная кинокомпания не берет на себя ответственность и вообще не заботится о людях», — сказала одна из авторов письма Сэнди Филлипс.

В своем обращении студия заявила, что обладает «долгой историей пожертвований жертвам насилия», и подчеркнула, что авторы фильма не пытались выставить Джокера героем.

Как сообщается в блоге io9, американская армия также оказалась обеспокоена новым кинокомиксом. Военных предупредили о возможных всплесках насилия на показах «Джокера» после того, как в сети появились публикации, в которым говорилось о готовящихся атаках.

В июле 2012 года Джеймс Холмс зашел в кинотеатр города Аврора, где начиналась премьера фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», бросил в зрительный зал гранату со слезоточивым газом и открыл беспорядочную стрельбу по людям. В результате 12 человек были убиты, еще 58 ранены. Холмса приговорили к пожизненному заключению.

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